В момент убийства чемпион мира Драчев был пьян

Очевидец раскрыл новые подробности убийства паэурлифтера в Хабаровске. По его словам, спортсмен просил у своего обидчика номер телефона, чтобы созвониться и разобраться во всем на следующий день.

Свидетель происшествия рассказал, что паэурлифтера Андрея Драчева провоцировали на драку не менее трех раз, передает AmurMedia. Спортсмен был пьян, а потому предложил задире обменяться телефонами и выяснить отношения на следующий день на ринге.

В тот момент, когда Драчев заносил контакты обидчика в телефон, тот ударил его ногой в голову. Завязалась драка. "Сразу стало понятно, что оппонент Андрея либо борец, либо занимался смешанными единоборствами. Потому что он, во-первых, наносил удары достаточно высоко ногами, а во-вторых, он боролся хорошо. При своем маленьком росте и весе он бросил Андрея и стал его буквально добивать", – рассказал очевидец случившегося.

Дерущихся разняла полиция, однако через какое-то время избивавший Драчева мужчина вернулся и заявил, что намерен "порвать" его прямо сейчас. Тогда Андрей отдал свой телефон и снял футболку, попросив никого не вмешиваться. Свидетель происшествия пояснил, что именно та, последняя часть драки и попала на видео, которое распространили в Сети. Наблюдавший за ситуацией мужчина также отметил, что Драчев был сильно пьян, а потому не мог должным образом защитить себя во время драки.

Между тем в управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю опровергли информацию о том, что предполагаемый убийца чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу был задержан. На сайте ведомства сообщается: "Мужчина находится в розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на его задержание".