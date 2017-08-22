Устроивший резню в Сургуте оставил посмертное видео

В Сети появилось видеообращение мужчины, который якобы устроил резню в центре Сургута. На кадрах некий Масауд аль-Сургути присягает на верность лидеру запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" и призывает мусульман организовывать нападения на "неверных".

Ролик разместило подконтрольное "Исламскому государству" Furat Media. Рассмотреть лицо мужчины на записи невозможно, его скрывает маска.

Зато за спиной террориста виден флаг "ИГ" и топор, прислоненный к стене. При этом боевик призывает единомышленников использовать для нападений ножи и отвертки, передает URA.RU.

Подтверждения подлинности записи, которую называют посмертным обращением напавшего на сургутян, нет. Правоохранители пока не высказались относительно опубликованных кадров.

Как писали Dni.Ru, 19 августа в Сургуте молодой мужчина напал с ножом на прохожих. Он успел ранить семь человек, после чего полицейские его ликвидировали.

Личность преступника установлена – резню устроил 19-летний Артур Гаджиев, работавший охранником в торговом центре. Отмечается, что полиция исключила теракт как основную версию нападения.



