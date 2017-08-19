Сургут охватила паника после резни в центре города

Жители Сургута после резни в центре города боятся выходить из дома. К горожанам обратился мэр. Он призвал сургутян сохранять спокойствие.

"Уважаемые сургутяне, сегодня утром неизвестный, который был вооружен холодным оружием, совершил нападение на горожан. Ранены семь человек, им оказывается медицинская помощь. Бандит обезврежен. Полиция держит ситуацию под контролем. Призываю вас сохранять спокойствие и не делать скоропалительных выводов", – заявил глава Сургута Вадим Шувалов.

Однако горожане боятся повторения резни. "Мы живем в центре, но вчера уехали к родственникам в Ноябрьск. Даже представить не могу, что сегодня было в городе. Мне звонили друзья, говорят, все в панике. Страшно теперь выходить на улицу", – рассказала Dni.Ru Татьяна, жительница Сургута.

Между тем в одном из торговых центров города эвакуируют посетителей. Как рассказали очевидцы, людям, которые заметно нервничают, сообщают, причиной происходящего является учебная пожарная тревога.

Напомним, 19 августа в центре Сургута неизвестный в маске напал на прохожих. Мужчина был вооружен ножом. По уточненным данным, пстрадали восемь человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Преступник ликвидирован.