Ликвидация устроившего резню в Сургуте попала на видео

Сургутское информационное агентство "К-Информ" опубликовало запись камер наружного наблюдения, на которой виден момент ликвидации преступника, 19 августа устроившего в городе кровавую резню. Нападавшим оказался 19-летний местный житель Артур Гаджиев.

На записи видно, как полицейский настигает бегущего преступника и, по всей видимости, стреляет в него. Тот падает, и на этом запись обрывается.

Отметим, ранее в Сети уже появлялось видео с места нейтрализации преступника. На записи, сделанной очевидцем, видно, как полицейский, стоя над телом нападавшего, общается с коллегами по рации.

Напомним, серия ужасающих нападений на случайных прохожих произошла 19 августа в самом центре Сургута. По предварительным данным, преступник, вооруженный ножом и топором, атаковал всех, кто попадался ему в поле зрения. Сообщается о семи пострадавших, из которых четверо находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.