ИГ взяло на себя ответственность за резню в Сургуте

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что несет ответственность за нападение мужчины с ножом на прохожих центре в Сургута, передает Reuters.
Между тем, полиция исключает теракт как основную версию произошедшего. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали нападения.
Напомним, 19 августа в центре Сургута неизвестный в маске на прохожих. Мужчина рани ножом семь человек. Нападавшего ликвидировали в ходе задержания.
Наталья Иванова рассказала о последнем разговоре с актрисой
Поводом стало видео в Instagram Феофилактовой
Телеведущие запускают новое шоу
Суд отказался признавать брак Вадима Казаченко и 35-летней Ольги фиктивным