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Володин призвал к диалогу застройщиков с обманутыми дольщиками

Вячеслав Володин. Фото: saratov.gov.ru
Вячеслав Володин призвал начать диалог застройщиков с дольщиками. В Саратове проходит второе заседание рабочей комиссии по вопросам обманутых дольщиков, в нем участвуют и руководители региона.
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Спикер Госдумы заявил, что необходимо покончить со всеми объектами долгостроя, при этом работать вместе – вести диалог дольщиков и застройщиков.  "Это должна быть улица с двухсторонним движением", – сказал Володин.

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Со своей стороны он в очередной раз пообещал оказывать помощь в решении проблем обманутых дольщиков, но, в тоже время, призвал местные власти и правоохранительные органы следить за строительными компаниями, которые собирают деньги на долевое строительство.  

"Если есть участок, на котором работает организация на территории района, видно – какие у нее мощности, финансовые возможности. Видеть это может и районная власть, видеть это должна и прокуратура, что это за организация и куда она деньги собирает. И тогда не будет у нас десятилетних долгостроев", – сказал спикер Госдумы.

О том, что Володин лично будет присутствовать на сегодняшнем совещании, политик заявил на прошлой неделе во время первой масштабной встречи с собственниками помещений в проблемных домах. Тогда Володин озвучил свою позицию по этому вопросу и предложил квалифицировать некоторые дела как мошенничество, а также привлекать правоохранительные органы к решению особо острых случаев обмана граждан.

Спикер заявил, что ни один владелец квартир без поддержки со стороны власти не останется. Он также распорядился регулярно проводить встречи с вкладчиками. 
Сразу после этого федеральные депутаты, сенаторы и региональные власти распределили между собой все объекты и начали прорабатывать схемы решения проблемы.

Также к делам обманутых дольщиков активно подключились силовики и представители прокуратуры. В городской администрации прошла выемка документов, и начались задержания недобросовестных застройщиков. В частности, на два месяца арестовали председателя ЖСК "Оптимист 2000" Владимира Белича. Предприятие привлекло деньги дольщиков, однако дома так и не были построены.

Автор: Александр Комаров12 августа 2017, 14:34

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