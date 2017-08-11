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Регионы

Медведев: Демпинг на рынке жилья недопустим

Фото: er.ru
Демпинг со стороны недобросовестных застройщиков, приводящий к появлению обманутых дольщиков, недопустим, полагает премьер-министр Дмитрий Медведев. Лидер "Единой России" встретился сегодня (11 августа) в Пензе с партийным активом Приволжского федерального округа.
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По мнению главы правительства, с подобными случаями должны разбираться, в том числе, правоохранительные органы. Медведев прокомментировал выступление врио главы Пермского края Максима Решетникова, который обратил внимание на подобные случаи. Губернатор сказал, что недобросовестные застройщики не всегда были таковыми. Возможно, что они просто экономически не рассчитали свои силы.

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"Это значит, что они и людей подвели, и они демпинговали на рынке, и они забрали определенную рентабельность у застройщиков нормальных, которые могли бы эти деньги вложить в другое качество жилья, в другую городскую среду", – сказал Решетников.

В ответ премьер отметил, что демпинг, не позволяющий работать нормальным застройщикам, имеет свое наименование и юридическую квалификацию –  недобросовестная конкуренция. "Это все – предмет для расследований и рамках арбитражного процесса, и в рамках уголовного процесса", – заключил Медведев.

В свою очередь врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал о тех мерах, которые принимаются в регионе по повышению доступности жилья. В частности, это – специальная программа, которая в народе называется "молодежная квартира".

Фото: facebook.com/pg/glavaudmurt

"В 2015 году постановлением правительства Удмуртской республики была утверждена программа предоставления отдельным категориям граждан мер господдержки, улучшения жилищных условий. Помимо молодых семей, есть еще две категории – это семьи, воспитывающие детей инвалидов и ветераны боевых действий", – рассказал врио губернатора.

Механизм действия программы следующий: за счет местного бюджета предоставляется субсидия на первоначальный взнос, размер этой субсидии составляет 10% от расчетной стоимости квартиры. Он рассчитывается исходя из количества членов семьи и составляет не менее 200 тысяч рублей.  Кроме этого, на рождение третьего ребенка семье дополнительно предоставляется 300 тысяч рублей, что также стимулирует повышение демографии – это своеобразный материнский капитал. Эти средства семья может использовать только на погашение основной суммы долга.

При этом покупка квартиры допускается только на первичном рынке у застройщиков по цене на 15% ниже рыночной – не более 41 тысячи рублей за квадратный метр с полной чистовой отделкой. Обязательный критерий для участников программы – признание нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Фото: er.ru

Бречалов сообщил лидеру партии и всем собравшимся, что по этой программе на льготных условиях квартиры уже приобрели 1053 семьи. За два неполных года бюджет республики потратил 228 миллионов рублей, при этом из внебюджетных источников строительная отрасль получила более 1,7 миллиарда рублей.

Среди других мер Бречалов назвал принятие региональной нормативной базы, позволяющей при распределении земли под жилищное строительство проводить голландские аукционы с понижением стартовой цены квадратного метра при комплексном освоении новой территории под застройку либо развитии ранее застроенных участков.

"Реализация этого механизма не потребует дополнительных расходов бюджета Удмуртской республики, что особенно актуально в сложившихся условиях исполнения бюджета региона", – заметил врио главы Удмуртии.

Автор: Александр Комаров11 августа 2017, 20:01

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