Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге

Федеральная служба безопасности России задержала семерых выходцев из Центральной Азии за подготовку терактов в Санкт-Петербурге, в том числе на железной дороге. Проходят следственно-оперативные мероприятия.

"Двадцать восьмого июля задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из центральноазиатского региона, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей", – говорится в сообщении ФСБ.

Ведомство пока не раскрывает имена задержанных в интересах следствия. Идут оперативно-следственные мероприятия.

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