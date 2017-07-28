Санкт-Петербург спасли от терактов на железной дороге
"Двадцать восьмого июля задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из центральноазиатского региона, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей", – говорится в сообщении ФСБ.
Ведомство пока не раскрывает имена задержанных в интересах следствия. Идут оперативно-следственные мероприятия.
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