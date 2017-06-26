Telegram всплыл в деле о взрыве в Петербурге

Согласно заявлению Центра общественных связей ФСБ России устроивший теракт в метро Санкт-Петербурга смертник и его зарубежный куратор на всех стадиях организации и подготовки атаки использовали мессенджер Telegram для сокрытия своих преступных замыслов, передает "Интерфакс". При выявлении законспирированных ячеек международных террористических организаций ФСБ виксирует тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для связи между собой, а также для получения инструкций от кураторов из-за границы. "Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории России используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", – говорится в заявлении спецслужб.