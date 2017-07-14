Кабмин проигнорировал поручение Путина о спортплощадках для Крыма

Поручение Владимира Путина о строительстве уличных площадок для занятий массовым спортом в Крыму не будет выполнено в установленный срок. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта, изучив доклад правительства о предоставлении дополнительной финансовой помощи республике.

В докладе кабмина речь идет лишь о суммах, ранее предусмотренных на проектирование и строительство семи крупных спорткомплексов и стадионов. Но не говорится о создании малобюджетных площадок, необходимых для популяризации и повышения доступности массового спорта, отмечают в ОНФ.

В частности, в документе указывается, что на мероприятия по реконструкции семи объектов спортивной инфраструктуры Крыма и Севастополя предусмотрены средства федерального бюджета в размере 4,5 миллиарда рублей. При этом в прошлом году 65 миллионов рублей на проектно-изыскательные работы Республика Крым освоила в полном объеме. А Севастополь, в связи с поздним заключением контрактов, из 65 миллионов на конец 2016 года освоил только 28,35 миллиона рублей. В правительственном документе расписаны действия по выправлению этой ситуации.

В то же время, на 2018-2019 годы в рамках федеральной целевой программы выделено 300 миллионов – а это ниже объемов финансирования, предусмотренных ранее, более чем в 2 раза. Получается, что большая часть средств перешла на 2020 год – но при этом график проведения работ на 2018-2019 не изменился. Таким образом, ясно, что ФЦП не будет реализована в установленные сроки – до 31 декабря 2017 года.

"Прочитав доклад, можно порадоваться за ход выполнения на полуострове федеральной программы. Но причем тут поручение президента по обеспечению строительства малобюджетных, нацеленных на популяризацию и повышение доступности массового спорта уличных площадок? Информация о выделении из бюджета дополнительных финансов на строительство спортплощадок для занятий массовым спортом в докладе отсутствует", – недоумевает руководитель группы ОНФ "Общество и власть: прямой диалог" в Крыму Светлана Самойленко.

Представитель ОНФ напомнила, что Министерство спорта Республики Крым совместно с представителями Фронта заранее провели работу по определению видов спортивных площадок для установки во дворах, рассчитали их стоимость и составили схему распределения по муниципальным образованиям в соответствии с численностью населения.

"В результате расчетов мы пришли к выводу, что необходимы 638 спортивных площадок, общий объем финансирования на их обустройство составит 499,99 миллиона рублей. Эта информация была направлена в адрес правительства России для подтверждения сроков и определения источников финансирования еще в мае. Но до сих пор кабинет министров не дал ответа", – рассказала Самойленко.

В октябре 2016 года участники межрегионального форума ОНФ "Форум действий Крым" на встрече с президентом России предложили перераспределить часть средств, выделенных в рамках федеральной программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", на строительство спортивных площадок в муниципалитетах – в дополнение к уже обозначенным в программе семи крупным объектам спортивной инфраструктуры. Активисты говорили о том, что в Крыму, особенно в отдаленных населенных пунктах, спортивная инфраструктура находится в плачевном состоянии, поскольку этому вопросу долгое время не уделялось должного внимания. В итоге Путин принял решение не перераспределять деньги, а предусмотреть в федеральном бюджете дополнительную финансовую помощь для создания площадок для массового спорта.