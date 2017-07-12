Карельскую форель накормят в рамках импортозамещения

Первый в России завод по производству кормов для форели открылся в Петрозаводске. В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков.

"Это первое предприятие, которое будет производить корм для форелевых хозяйств в таких объемах. Для нас это очень важно, потому что весь корм импортный, завозится с европейских стран, и, конечно, это позволит удешевить производство форели и повысить независимость в этом компоненте, создать конкуренцию на рынке. Это будет крупное приятие, которое сможет покрыть до 50% рынка по кормам для форели", – цитирует Илью Шестакова ТАСС.

Ежегодно форелеводческие хозяйства региона закупают до 25 тысяч тонн рыбных кормов в Финляндии, Дании и Италии. С учетом развития производства к 2020 году, когда планируется выращивать 30-35 тысяч тонн форели в год, потребность в закупке кормов увеличится до 50 тысяч тонн.

"Открытие завода – это реальный шаг для того, чтобы создать систему полного цикла в Карелии, в России. Я уверен в том, что наши корма будут конкурентоспособными и заместят зарубежные", – отметил врио главы Карелии Артур Парфенчиков. В республике сейчас работает 56 рыбоводных хозяйств, на которых трудятся более 2 тысяч человек. За прошлый год на карельских озерах вырастили более 21 тысячи тонн товарной форели.

На новом предприятии, в которое инвестировано 65 миллионов рублей, планируется выпускать до 4 тысяч тонн кормов в год. Есть перспективы расширения производства – до 17 тысяч тонн. Планируется создать собственный лабораторный комплекс для контроля качества выпускаемой продукции и входящего сырья.

Как заметил Артур Парфенчиков, сдерживающие факторы – высокая стоимость киловатт-часа и необходимость отправки продукции на анализ в Москву. Если решение первого вопроса полностью в компетенции федеральных властей, то вторую проблему поможет закрыть правительство республики. Руководитель региона пообещал, что в течение ближайшего полугодия это будет главной задачи диалога профильных ведомств с акционерами предприятия.

Пока завод функционирует в режиме тестовой площадки. Однако уже сейчас, по утверждениям технологов, корм для рыбы отличается хорошим качеством. Производители надеются, что продукцией заинтересуются не только российские, но и зарубежные потребители.