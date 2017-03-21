5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной

Весна – самое время отправиться в манящую Карелию, край многочисленных озер, рек и девственных лесов. Буйство флоры и фауны, культурное наследие и богатое историческое прошлое региона служат неиссякаемым источником для увлекательного досуга.

Некоторые природные феномены можно увидеть только в Карелии и только в весенний период. Весна здесь короткая, поэтому надо торопиться, чтобы собственными глазами увидеть ее чудеса.

Бурные Суна и Кивач

С приходом солнца и тепла огромные карельские сугробы начинают стремительно таять. Обычно спокойные реки превращаются в бурные потоки – настоящий рай для любителей рафтинга и экстрима.



В период снеготаяния воды реки Суны, которая формирует второй в Европе по величине равнинный водопад Кивач, несутся с бешеной скоростью, разбиваясь о каменные скалы. Это уникальное по своей красоте и величию явление можно наблюдать только весной.

Пробуждение Рускеальских водопадов

Внимания путешественников заслуживают и Рускеальские водопады, которые в весеннее половодье превращаются в захватывающие дух каскады воды, переливающиеся на солнце всеми цветами радуги. Добираться до водопадов удобнее всего от Сортавалы, одного из древнейших и красивейших городов Карелии.

Дендропарк и музей Густава Винтера

Если вы выбрали Сортавалу в качестве отправного пункта для своих путешествий по Карелии, не забудьте осмотреть и окрестности города. В нескольких километрах от Сортавалы находится музей Густава Винтера, известного хирурга.



Он расположен на территории туристического комплекса "Дача Винтера" на ладожском мысе Таруниеми, на самом берегу Ладожского озера. В музее представлены не только отреставрированные предметы интерьера времён Густава Винтера, архивные документы и старые фотографии, но и творчество художника-философа Николая Рериха, часто бывавшего у Винтера и написавшего в Карелии около 200 картин.

Музей окружает очерченный вулканическими скалами густой хвойный лес с вековыми соснами, елями, кедрами и пихтами, где можно прогуляться по знаменитой "тропе здоровья" и насладиться красотой оживающей природы. Здесь же расположен старинный дендропарк, заложенный доктором Винтером ещё в начале 20 века.