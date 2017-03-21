5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной
Некоторые природные феномены можно увидеть только в Карелии и только в весенний период. Весна здесь короткая, поэтому надо торопиться, чтобы собственными глазами увидеть ее чудеса.
Бурные Суна и Кивач
С
приходом солнца и тепла огромные карельские сугробы начинают стремительно
таять. Обычно спокойные реки превращаются в бурные потоки – настоящий рай для любителей
рафтинга и экстрима.
В период снеготаяния воды реки Суны, которая формирует второй в Европе по величине равнинный водопад Кивач, несутся с бешеной скоростью, разбиваясь о каменные скалы. Это уникальное по своей красоте и величию явление можно наблюдать только весной.
Пробуждение Рускеальских водопадов
Внимания путешественников заслуживают и Рускеальские водопады, которые в весеннее половодье превращаются в захватывающие дух каскады воды, переливающиеся на солнце всеми цветами радуги. Добираться до водопадов удобнее всего от Сортавалы, одного из древнейших и красивейших городов Карелии.
Дендропарк и музей Густава Винтера
Если
вы выбрали Сортавалу в качестве отправного пункта для своих путешествий по
Карелии, не забудьте осмотреть и окрестности города. В нескольких километрах от
Сортавалы находится музей Густава Винтера, известного хирурга.
Он расположен на территории туристического комплекса "Дача Винтера" на ладожском мысе Таруниеми, на самом берегу Ладожского озера. В музее представлены не только отреставрированные предметы интерьера времён Густава Винтера, архивные документы и старые фотографии, но и творчество художника-философа Николая Рериха, часто бывавшего у Винтера и написавшего в Карелии около 200 картин.
Музей окружает очерченный вулканическими скалами густой хвойный лес с вековыми соснами, елями, кедрами и пихтами, где можно прогуляться по знаменитой "тропе здоровья" и насладиться красотой оживающей природы. Здесь же расположен старинный дендропарк, заложенный доктором Винтером ещё в начале 20 века.
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