Кержаков угодил в браконьерский скандал

Росрыболовство заинтересовалось фотографией Кержакова, размещенной спортсменом в своем Instagram. Судя по описанию и геометке, фотография с пойманным лососем сделана в Карелии, где ловля этой рыбы запрещена.

На фотографии не совсем понятно – где именно рыбачил лучший бомбардир России. По словам представителей Росрыболовства, они намерены связаться с футболистом и уточнить все обстоятельства.

"Если рыба поймана на территории республики Карелии и Вологодской области – то в соответствии со статьей 75 приказа № 414 от 30 октября 2014 года, добыча лосося озерного запрещёна. Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов наказывается административным штрафом от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий ловли", – прокомментировали снимок футболиста в отделе государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия, сообщает издание Karelinform.Ru.

Рука-лосось �������� #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Июл 8 2017 в 2:21 PDT

"Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать", – говорят чиновники.

К слову, недавно футболист признался, что всерьез задумался о своих планах после окончания карьеры. "Сейчас я серьезно задумываюсь о том, чем же я буду заниматься после окончания футбольной карьеры. Учитывая годы, которые я провел в профессиональном футболе, и тот опыт, который я приобрел за это время, мне бы очень не хотелось с ним расставаться", – цитирует Кержакова журнал Hello.

"После завершения карьеры хочу заняться спортивным менеджментом", – подчеркнул он.Лучшему бомбардиру России уже предлагали стать ведущим на Матч-ТВ, но с журналистской карьерой у спортсмена не складывается.



"Когда мне было 19, вышла моя первая книга. Она привлекла ко мне внимание, я почувствовал свою популярность, но о жизненном опыте в таком возрасте говорить просто смешно. А вторая книга, "Лучший", вышла в этом году. Она – итог обдуманного, взвешенного решения, когда хочется рассказать о том, о чем ты никогда не рассказывал, когда есть желание поделиться своим, пусть и не таким огромным жизненным, но огромным футбольным опытом", – рассказывает Александр Кержаков.

Также спортсмен засветился в кино и на театральной сцене, снялся даже у Тимура Бекмамбетова в "Выкрутасах" в роли самого себя. Пробовал себя спортсмен и в качестве ресторатора. Недавно он открыл ресторан "Сули Гули", о котором со слов самого владельца известно лишь, что там подают "самый вкусный" десерт.