ОНФ недоволен качеством госуслуг в регионах

Как установили в ходе мониторинга активисты Общероссийского народного фронта, жителям регионов недоступны все обязательные государственные и муниципальные услуги, предоставляемые в многофункциональных центрах (МФЦ). То есть, отметили в ОНФ, речь идет о том, что остается неисполненным майский Владимира Путина об упрощении доступа к получению госуслуг. В связи с этим, "фронтовики" обратились в Минэкономразвития с просьбой устранить обнаруженные нарушения.

ОНФ продолжает держать на контроле ситуацию с оказанием государственных и муниципальных услуг населению. В ходе мониторинга активистов Фронта выяснилось, что услуги МФЦ, хоть и становятся более доступны, но есть и ряд проблем. Так, в ряде субъектов Федерации население не может получить услуги из обязательного перечня."Людям приходится подолгу простаивать в очередях, – констатировала сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. – Теперь нам необходимо устранить и эти недочеты. С этой целью мы направляем письмо в Минэкономразвития".



Активисты "фронта" контролируют в том числе и реализацию майского указа президента об упрощении доступа граждан к госуслугам. На Госсовете, прошедшем в мае этого года, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов отметил, что услуги многофункциональных центров стали доступными для 96% граждан, устраивает население и их качеством. Однако полностью поручение нельзя считать исполненным, отметили в ОНФ.

МФЦ должны предоставлять гражданам 33 обязательных и 67 рекомендуемых госуслуг. Однако ряде регионов предоставляется менее половины из них. По данным "фронтовиков", нарушения выявлены в девяти регионах - Магаданской, Саратовской, Иркутской, Тверской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Забайкальском и Красноярском краях и городе Севастополь.

Кроме того, не везде время ожидания в очереди составляет регламентированные 15 минут. Порой дожидаться приема приходится и по 40 минут. По данным ОНФ, такое наблюдалось в Ростовской, Амурской и Иркутской областях, Забайкальском крае, Якутии. А в ряде регионов – Тверской и Ростовской областях, Севастополе, Ханты-Мансийском и Чукотском автономном округах – так не создана система электронной очереди.