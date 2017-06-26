На кладбище рассказали о могиле Цоя после погрома

Представители Богословского кладбища в Санкт-Петербурге рассказали о состоянии могилы Виктора Цоя, на которую устроили налет неизвестные вандалы. "Все нормально у нас, великолепно. Ничего не поломано, здесь просто разбросали цветы, потом убрали их", – цитирует НСН собеседника. Личности хулиганов установить не удалось. Администрация кладбища, тем не менее, в правоохранительные органы обращаться не собирается. Напомним, ранее о разгроме созданного фанатами советского рок-музыканта мемориала писали Dni.Ru.