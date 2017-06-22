Бизнес-потенциал Ярославской области удостоен высокой оценки

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов высоко оценил потенциал Ярославской области в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Омбудсмен посетил регион и обсудил с его руководством вопросы развития предпринимательства.

​Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов на встрече с Борисом Титовым и президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений работы областного правительства.

"Основные задачи государственной поддержки бизнеса мы видим в формировании благоприятного предпринимательского климата. Малым и средним предприятиям предоставляется комплексная финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка", – рассказал Миронов.

Мы снимаем административные барьеры, максимально сокращаем сроки получения разрешительной документации. Особое внимание – процедурам по подключению к инженерным сетям и выдаче разрешений на строительство, добавил глава региона.

В целом за счет средств регионального и федерального бюджетов на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ярославской области в 2016 году было направлено 360 миллионов рублей. Государственную поддержку получили 677 субъектов, сохранено более семи тысяч рабочих мест.

В области созданы и успешно работают "Корпорация развития малого и среднего предпринимательства", промышленный парк "Мастер", Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, центр инжиниринга и экспортный центр. В трех моногородах – Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме – вскоре будут созданы территории с особым налоговым режимом.

Дмитрий Миронов подчеркнул, что правительство области возлагает надежду на малый бизнес в сфере развития индустрии туризма. В свою очередь, Борис Титов отметил, что он уже знаком с активностью ярославских предпринимателей по их делегации на Петербургском международном экономическом форуме. "Считаю, что сегодня у региона очень большие перспективы. Во время недавних праздников я имел возможность побывать в Ярославле. Красивее города на Верхней Волге я не видел. Серьезные вложения сделаны в инфраструктуру, в восстановление исторического наследия, парков. Это создает огромное притяжение для туристов", – сказал бизнес-омбудсмен.

Сегодня, 22 июня в Ярославле проходит совместное пленарное заседание членов Совета регионов Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" с региональными Уполномоченными по защите прав предпринимателей, промышленниками и активом общественных организаций предпринимателей. Участниками совещания стали порядка 300 человек из всех регионов России. Выработанные по итогу законодательные инициативы будут направлены депутатам Госдумы.