Учительница устроила драку со школьницами
Сейчас на педагога Елену Сергеевну написали заявление в полицию, обвинив в организации массовой драки. Как выяснилось, конфликт первоначально произошел между 15-летней дочкой учительницы и ее 14-летней подругой, передает Life.ru со ссылкой на паблик Mash.
Девочки поругались в Сети, после чего назначили друг другу встречу, решив выяснить отношения в оффлайн-пространстве. После этого в конфликт подростков вмешались взрослые.
Елена решила помочь своей дочери разобраться с обидчицей и, прихватив мужа, отправилась с ней на встречу. Вторая школьница также явилась в сопровождении родителей.
К сожалению, взрослые не смогли договориться мирно и в ход пошли кулаки. По словам одной из участниц конфликта, учительница первой развязала драку, избив трех человек. Больше всего досталось девушке, пришедшей поддержать 14-летнюю девочку.
Примечательно, что в драке участвовали только женщины. Мужчины предпочли не вмешиваться и за происходящим наблюдали со стороны. Разнять агрессивных дам удалось лишь прибывшим на место происшествия правоохранителям. После этого обе стороны конфликта написали друг на друга заявление в полицию.
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