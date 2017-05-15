Учительницу заподозрили в оказании секс-услуг

Учительница математики из Новосибирска оказалась втянута в сексуальный скандал. Пользователи Сети подозревают, что в свободное от обучения детей время, блондинка подрабатывает проституткой.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на паблик Mash соцсети "ВКонтакте", 23-летняя Наталья работает учительницей алгебры и геометрии в новосибирском лицее. По данным издания, в Сеть попали откровенные фотографии девушки и детали переписки с мужчинами.

На основе этого материала пользователи пришли к выводу, что в свободное от педагогической деятельности время Наталья подрабатывает эскортом. Как рассказал один из потенциальных клиентов девушки, за двух– или трехчасовые секс-услуги она просит пять тысяч рублей.

Встречаться с мужчинами Наталья предпочитает в гостиничных номерах. Кроме того, во время переписки с клиентом учительница якобы рассказала о том, что работает на досуге проституткой исключительно ради собственного удовольствия.

На распространенных в Сети фотографиях Наталья позирует полуобнаженной, в весьма раскрепощенных позах. Глядя на снимки, с трудом можно представить эту эффектную блондинку у школьной доски.

По информации издания, Наталья работает в лицее с 2015 года – преподает алгебру и геометрию. Вместе с тем сама девушка отказалась как-либо комментировать скандальную информацию.