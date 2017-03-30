Школьники заступились за "развратную" учительницу
Скандал в школе в пригороде Милтон-Куинс разразился после того, как стало известно о фотографиях, которые выкладывала у себя в Facebook учительница Лидия Фергюсон. По мнению администрации образовательного учреждения, женщина выставляет на всеобщее обозрение слишком откровенные снимки.
Особое возмущение вызвала фотография, на которой Лидия сидит на кровати в вызывающе-коротком платье. Руководство школы посчитало, что это изображение слишком "провокационное" и приняло решение отстранить педагога от работы, передает Mirror.
Однако ученики Лидии неожиданно встали на ее защиту. Школьники составили петицию с требованием "вернуть миссис Фергюсон". По мнению детей, их учительница не делала ничего плохого, а на том, злополучном снимке "лишь показала немного ноги". На данный момент, петиция собрала уже более 250 подписей.
Отметим, что у учителей нередко появляются проблемы из-за откровенных снимков, которые они выкладывают в социальные сети. Так, недавно аналогичный скандал разразился в подмосковной школе. Учительницу физкультуры уволили после того, как стало известно о фотографиях, которые она размещает в Сети.
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