ОНФ поможет избавиться от "убитых" дорог

"Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" – проект под таким названием представлен на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге. В ОНФ намерены с помощью рядовых жителей российских городов и сел взять под контроль деятельность региональных властей по ремонту магистралей.

Представленный во второй день работы медиафорума проект призван объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики. Главная задача – нацелить руководство регионов на то, чтобы учитывалось мнение жителей при планировании дорожных работ, рассказал участникам встречи координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев.

Основным инструментом такой связи станет сайт, где отражаются дороги, в первую очередь нуждающиеся в ремонте. Граждане получат возможность вносить на интерактивную карту в режиме реального времени "убитые" либо плохо отремонтированные магистрали. По итогам голосования на сайте создаются "народные рейтинги", которые будут учтены при проведении работ и устранении локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

Васильев отметил также, что уже разрабатывается мобильное приложение для сигналов граждан о дорожных дефектах. Он подчеркнул, что важно не только выделить проблемы и отметить их на карте, но и проследить за тем, каким образом будет проведен ремонт. "Чем больше людей подключатся к нашему проекту, тем лучше будет осуществлен контроль за расходом денежных средств регионов на ремонт дорог. Наш проект работает с 14 февраля, уже есть позитивные результаты", – сказал депутат.

О том, каких результатов ожидают в ОНФ от реализации идеи, рассказал эксперт проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Дмитрий Цопов. По его словам, они будут измеряться числом дорог, отремонтированных с учетом данных интерактивной карты. Цопов отметил, что на сайт уже добавлено 7487 проблемных участков дорог по всей стране – это более 8 тысяч километров "убитых" дорог, которые требуют первоочередного ремонта.

Медиафорум независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. В работе принимают участие более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств.