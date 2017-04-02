География нарушений прав журналистов расширяется

Общероссийский народный фронт представил обновленную карту нарушений прав работников СМИ по субъектам Федерации. По данным "фронтовиков", число регионов, где зафиксированы нарушения закона в отношении журналистов, за год выросло с 48-ми до 55-ти. Антирейтинг возглавили: Иркутская область, Бурятия, Приморский и Краснодарский края, а также Пензенская область. В каждом из субъектов за год было от 8-ми до 15-ти зафиксированных случаев незаконного вмешательства в деятельность СМИ.

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