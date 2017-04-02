География нарушений прав журналистов расширяется
По данным на апрель 2017 года на карте, которая составляется с 2014 года, зафиксировано 180 фактов нарушений прав представителей СМИ. Проблемы с соблюдением прав журналистов обнаружены в 55-ти регионах. Годом ранее этот показатель составил 119 и 48 соответственно. На карте субъекты федерации отмечаются разными цветами, в зависимости от степени оказываемого давления на журналистов: желтым отмечены регионы, на территории которых произошли относительно незначительные нарушения прав журналистов, красным – наиболее серьезные.
Как рассказала участникам медиа-форума глава Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко. Как подчеркнула она, в регионах, отмеченных на карте, нарушения прав журналистов – стабильная тенденция. За год к числу наиболее еблагополучных в этом плане регионов прибавились еще пять. Таким образом, на данный момент на карте 15 "красных" субъектов. Это те регионы, где были зафиксированы факты физического насилия в отношении журналистов.
"Красную зону" пополнили Вологодская, Омская, Свердловская области, Приморский и Краснодарский края, – сообщила Костенко. – Они присоединились к Ставропольскому краю, Ингушетии, Челябинской области и другим "старожилам" списка".
Вместе с тем, эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ отметили, что одним из важных результатов работы является увеличение числа приговоров судов за воспрепятствование журналистской деятельности. В 2016 году такие приговоры были вынесены в Ставропольском крае и Омской области (три и два года условно, соответственно). В настоящее время в Свердловской области аналогичное дело находится уже в суде, в Приморском крае – ведется предварительное расследование.
Напомним, медиа-форум независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится Общероссийским народным фронтом уже в четвертый раз. В его работе принимают участие более 500 человек. Известно, что в заключительный день работы для общения с журналистами на медиа-форума приедет президент, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин.
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