Сухогруз "Герои Арсенала" затонул у берегов Крыма

Около 04:00 мск 19 апреля стоявший на рейде в 27 километрах от побережья Крыма сухогруз "Герои Арсенала" подал сигнал бедствия. По предварительным данным, в условиях сильного шторма судно развалилось на две части и затонуло.

Сухогруз "Герои Арсенала" направлялся с зерном из Азова в Турцию. Он принадлежал турецкой кампании, зарегистрированной на Маршалловых островах, и ходил под флагом Панамы. Сообщается, что его капитан – россиянин.

Судно было создано в 1980 году – возможно, именно этот фактор привел к аварии. "Возраст судна влияет на элементы конструкции: они стареют, появляются утончения корпуса. Если новому судну в борт ударит волна, ему ничего не будет, а у старого может отойти обшивка. Это могло быть причиной крушения", – цитирует ТАСС координатора Международной федерации транспортных рабочих Сергея Фишова.

По его словам, на ситуацию могли повлиять другие обстоятельства – например, неплотно закрытый трюм. Устойчивость судов зависит и от правильного распределения груза. Отмечается, что в момент ЧП порывы ветра достигали скорости в 25 метров в секунду.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место трагедии выдвинулись находившиеся поблизости суда "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет", "Айгас" и "Аэлос". Поисковую операцию МЧС, в которой задействованы 17 единиц техники и 140 спасателей (в том числе шесть водолазов), а также вертолет Минобороны Ка-32, затрудняет шторм.

На борту "Героев Арсенала" находились 12 членов экипажа, их список опубликовал портал Life.ru. Команда состояла из девяти украинцев (Глазко И., Меснянкин А., Синюк Д., Пантюхов А., Ганчевский Н., Бицюра А., Черненко К., Гончаренко А., Свечкарь М.), двух россиян (Ведерников А., Патеев Д.) и гражданина Грузии (Каджая Л.). Официально подтверждено спасение моториста Черненко.

В Росморречфлоте сообщили, что в условиях шторма судно развалилось на две части и затонуло. Там добавили, что данных о неисправностях перед выходом в море не поступало.

Сухогруз "Герои Арсенала" был построен в 1980 году на Словенском судостроительном заводе и в течение следующих восьми лет базировался в Калининграде. В 1988 году был переведен в Херсон, где и получил свое название. В 2013 году судно приобрела турецкая компания US Deepblue Shipping. С февраля 2015 года оно ходило под флагом Панамы.