Cудно с россиянами потерпело крушение в Черном море

Ранним утром 19 апреля с радаров пропал находившийся в районе Керченского пролива, в 15 милях от пункта Тамань, сухогруз "Герои Арсенала". "К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования", – цитирует РИА Новости управление МЧС России по Крыму.

По данным "Интерфакса", на борту находились 12 человек. Судно следовало из Азова в Турцию с грузом зерна.

Глубина моря в районе предполагаемого ЧП составляет около 100 метров. Спасательную операцию осложняют погодные условия.