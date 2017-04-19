Cудно с россиянами потерпело крушение в Черном море

Ранним утром 19 апреля с радаров пропал находившийся в районе Керченского пролива, в 15 милях от пункта Тамань, сухогруз "Герои Арсенала". "К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования", – цитирует РИА Новости управление МЧС России по Крыму.
По данным "Интерфакса", на борту находились 12 человек. Судно следовало из Азова в Турцию с грузом зерна.
Глубина моря в районе предполагаемого ЧП составляет около 100 метров. Спасательную операцию осложняют погодные условия.
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