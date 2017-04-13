Калининградский губернатор рассказал об успехах региона
Врио губернатора сообщил главе кабмина, что в настоящее
время по поручению президента идет окончательная доработка поправок в закон об
особой экономической зоне. Изменения могут вступить в силу уже с 2018 года.
"У вице-премьера Дмитрия Козака было совещание, все разногласия сняли, – проинформировал Медведева Антон Алиханов. – Надеюсь, что Минэкономразвития до конца недели все внесет в Главное правовое управление президента, и надеюсь, что с 2018 года этот закон уже заработает".
Врио главы региона рассказал премьер-министру о социально-экономической ситуации в регионе. Он отметил инфляцию ниже общероссийского уровня (меньше 5%). "Безработица практически нулевая – 0,9 процента, – сообщил Алиханов. – Прирост населения – самый большой с 1998 года, порядка десяти процентов".
Исполняющий обязанности главы области рассказал, что такие показатели стали возможны, в том числе, благодаря тому, что в регион приезжают очень много людей с так называемого Русского Севера, с Дальнего Востока, из Сибири. Он назвал Калининград регионом, комфортным с точки зрения проживания
"Миграционный приток у нас всегда есть, но прошлый год показал самый существенный прирост, – сказал он. – Надеюсь, что мы продолжим это движение и скоро перешагнем отметку в миллион жителей".
Алиханов также доложил о приросте инвестиций в экономику. "Смогли показать практически 1% роста", – уточнил ИО главы региона, добавив, что на полпроцента вырос за минувший год объем промышленного производства "Негативные тенденции в экономике постепенно получилось переломить", – подытожил он.
Врио губернатора напомнил о том, что для компаний, желающих работать в рамках особой экономической зоны, со 150 до 50 миллионов рублей снижен порог инвестиций. 2016 год стал рекордным по числу новых резидентов, их общее количество превысило 130, а объем заявленных инвестиций – больше 100 миллиардов рублей.
Напомним, Антон Алиханов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области указом президента. Он возглавляет регион с 6 октября 2016 года.
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