Медведев отчитался о доходах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подал деклорацию о доходах на 2016 год, передает РИА ФАН со ссылкой на пресс-секретаря главы кабинета министров Наталью Тимакову. Она добавила, что все члены кабмина предоставили свои декларации в установленный законами срок. Отметим, крайний срок подачи документов – 1 апреля. Все данные будут опубликованы на сайте кабмина в течение месяц, после проведения соответствующей проверки.

