Проспавший министр получил нагоняй от Медведева
Премьер-министр сделал выговор главе Минсельхоза Александру Ткачеву за опоздание к началу заседания кабмина и порекомендовал пользоваться будильником. Из-за опоздания министра заседание началось на 13 минут позже.
"Кто не участвует в Арктическом форуме – большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места", – сказал Медведев.
Александра Ткачева не в первый раз критикует высокое начальство. На недавнем расширенном заседании думской фракции "Единая Россия" председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минсельхоза, когда тот говорил о власти и госструктурах. "Источник власти – народ, а депутаты – это представители... Вы не на сельском сходе", - указал Володин.
Накануне Дмитрий Медведев вместе с президентом был в Арктике. Руководители страны посещали Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море, где проверили, как прошла генеральная уборка территории от мусора, оставленного еще в советские годы.
#Арктика: Президент ознакомился с результатами работ по ликвидации экологического ущерба https://t.co/bF3RLMIaLB pic.twitter.com/BMR3lrkKGm— Президент России (@KremlinRussia) 29 марта 2017 г.
Путин и Медведев пообщались с работающими в Арктике экологами и выпили с ними по чашке чая. Исследователи угостили гостей мармеладом из водорослей и поморской кулебякой.
Президенту показали ледяную пещеру, которая позволяет изучать такое природное явление, как вечная мерзлота. С помощью ледоруба российский лидер вырезал несколько кусков из ледяной глыбы и передал их исследователям.
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