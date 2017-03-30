Проспавший министр получил нагоняй от Медведева

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев опоздал на заседание правительства, которое проводил премьер Дмитрий Медведев. Глава кабмина отчитал его и дал дельный совет.

Премьер-министр сделал выговор главе Минсельхоза Александру Ткачеву за опоздание к началу заседания кабмина и порекомендовал пользоваться будильником. Из-за опоздания министра заседание началось на 13 минут позже.

"Кто не участвует в Арктическом форуме – большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места", – сказал Медведев.

Александра Ткачева не в первый раз критикует высокое начальство. На недавнем расширенном заседании думской фракции "Единая Россия" председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минсельхоза, когда тот говорил о власти и госструктурах. "Источник власти – народ, а депутаты – это представители... Вы не на сельском сходе", - указал Володин.

Накануне Дмитрий Медведев вместе с президентом был в Арктике. Руководители страны посещали Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море, где проверили, как прошла генеральная уборка территории от мусора, оставленного еще в советские годы.

Путин и Медведев пообщались с работающими в Арктике экологами и выпили с ними по чашке чая. Исследователи угостили гостей мармеладом из водорослей и поморской кулебякой.

Президенту показали ледяную пещеру, которая позволяет изучать такое природное явление, как вечная мерзлота. С помощью ледоруба российский лидер вырезал несколько кусков из ледяной глыбы и передал их исследователям.