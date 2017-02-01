Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске

В Омске полицейские освободили 13-летнюю девочку, взятую в заложники местным ранее судимым наркоманом. Угрожая ножом, злоумышленник требовал передать ему дозу.

Около 10 часов утра 1 февраля в полицию из частного дома по улице 11-я Северная позвонила девочка, сообщив, что в дом проник посторонний мужчина. Преступник, угрожая ножом, стал требовать от ребенка и ее бабушки наркотики.

Пожилой женщине удалось выбежать на улицу. "На заднем фоне оператор услышала требования злоумышленника о передаче ему наркотического средства. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, наружные службы полиции, сотрудники управления Росгвардии по Омской области", – цитирует официального представителя МВД Ирину Волк ТАСС.

Стражи порядка действовали по плану, который используется при задержании вооруженных и особо опасных преступников. Полицейские заблокировали доступ к дому и оцепили прилегающую территорию. По предварительным данным, захват заложницы носил бытовой характер.

О ходе операции рассказал боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР), который участвовал в освобождении заложницы. По его словам, прежде всего силовики заботились о здоровье девочки. "Он был на взводе, очень агрессивно. Девочка была напугана, она не кричала и плакала навзрыд", – цитирует бойца РЕН ТВ.

По его словам, операция прошла быстро. "Сотрудники подразделения выполнили свою задачу. Самый главный показатель – что на девочке нет ни одной царапины", – поведал представитель силовых структур.

В результате совместных действий сотрудников полиции и бойцов Росгвардии злоумышленник был обезврежен, а заложница освобождена. С девочкой и ее бабушкой работают психологи, а задержанный доставлен в отдел полиции.

Установлена личность злоумышленника. Им оказался 41-летний житель Омской области Евгений Завагин, передает Omskinform.ru. Мужчина был ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".