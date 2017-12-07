По Химкам прокатилась волна автомобильных краж

Между домом №52 на Молодежной улице и домом №7 по проспекту Мельникова в подмосковных Химках злоумышленники разбили окно у машины и вытащили магнитолу, передает портал "Подмосковье сегодня". Пострадавший отметил, что это уже не первый случай в городе, когда подобным образом из автомобилей воруют вещи. "В полиции имеется информация о данном факте, проводятся мероприятия по установлению виновных", – рассказал представитель администрации Химок Александр Прокопенко.