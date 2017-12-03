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В Пензе душ Шарко лишил девственности молодую пациентку

Фото: Global Look Press/Franke, C.
В пензенском санатории случилось необычное происшествие. Одна из пациенток лишилась девственности во время водных процедур.
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Девушка утверждает, что дефлорация произошла, когда она принимала душ Шарко. Судя по всему, это случилось по недосмотру тех, кто ответственен за проведение гидро-массажа.

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Врачи осмотрели пострадавшую, передает местный портал The Penza Post. Медики подтвердили, что 18-летняя пациентка лишилась невинности.

Девушка рассматривает вопрос о получении крупной денежной компенсации от руководства санатория. Не исключено, что пациентка подаст в суд на организацию.

Ситуацию осложняет и то, что девушка собирается выйти замуж через три месяца. Теперь она не знает, как объяснить жениху, что она уже не девственница. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, что недавно юная модель выставила свою девственность на продажу. Право лишить красавицу невинности выиграл бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов.

Важно отметить, что в торгах принимали участие известный голливудский актер и российский политик. Предпринимателю заплатил модели 2,5 миллиона евро.

3 декабря 2017, 12:08
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