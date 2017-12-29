Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину

Курьезный инцидент произошел с жительницей Уфы. Альбина Маркова проводила на работу мужа, собрала сына в школу и пошла в душ. А когда вышла из ванной, обнаружила под елкой спящего незнакомца.

Как в фильме "Ирония судьбы", неизвестный мужчина не смог объяснить, как оказался в квартире. Альбина забыла закрыть за супругом дверь. А когда вышла из душа, испуганный ребенок сообщил ей, что в доме чужой человек.

Мужчина похрапывал в зале под елкой. Его одежда аккуратно была сложена рядом. "Я была в ужасе и не могла поверить, что такое могло случиться со мной в собственном доме. Сначала подумала, что, может, муж вернулся и лег спать, но торчавшая макушка явно принадлежала не ему", – цитирует женщину Ufa.aif.ru. Хозяйка квартиры решила, что это вор, который уснул на месте преступления.

Вместе с сыном Маркова заперлась в ванной комнате и позвонила мужу. Супруг вернулся и попытался разбудить гостя, но тот был настолько пьян, что не мог разговаривать. Чтобы выяснить, как его зовут, супруг Альбины залез в рюкзак незнакомца и нашел зачетку.

Незваный гость оказался студентом четвертого курса медицинского вуза. Молодой человек откликнулся на фамилию. Соображая, что происходит, юноша смущенно спросил: "Подскажите, пожалуйста, в какой обуви я пришел?"

Друзья, которым Марковы рассказали эту забавную историю, стали шутить: а вдруг это судьба? Но муж отрезал: "Нет, на сей раз Ипполит был более настойчив". "И алкоголик из Москвы пошел искать свою судьбу дальше", – добавила женщина.

Отметим, комедия Эльдара Рязанова давно стала привычным элементом новогодних праздников. Картина вышла на телеэкраны 1 января 1976 года. С тех пор демонстрация "Иронии судьбы" стала традицией в СССР. В России фильм показывали к новогодним праздникам, 31 декабря.