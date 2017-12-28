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Шоу-бизнес

Рак унес жизни мужа и дочери звезды "Иронии судьбы"

Ольга Науменко. Кадр из фильма "Сердце женщины"
Журналисты узнали, как сложилась жизнь актрисы Ольги Науменко. Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" перенесла много страданий.
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Ольга Науменко прославилась благодаря таким фильмам как "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Тени исчезают в полдень". В "Иронии" она очень натурально сыграла брошенную женщину, а в жизни была счастлива с актером Александром Скворцовым.

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Ольга подарила мужу дочь Сашу, которая оказалась болезненным ребенком. Врачи ставили разные диагнозы, чаще ОРЗ и кишечные расстройства. Однажды на гастролях в Ижевске, куда артисты взяли дочку, ей стало плохо. Медики диагностировали аппендицит и провели операцию. Выяснилось, что у девочки опухоль Вильмса.

В Москве Сашу положили в онкоцентр, а Ольга устроилась туда санитаркой, чтобы быть рядом. Позже под свою ответственность актриса забрала девочку домой, ее окрестили. Ольга искала любые способы спасения, даже возила дочь к ясновидящим, но ничего не помогло – Саша умерла.

В страшном горе Науменко и Скворцов поддерживали друг друга. Вскоре Ольга узнала о беременности, однако сделала аборт. Испугалась, что малыш родится больным, призналась она в одном из интервью.

В 40 лет актриса родила дочь, которую назвали Светланой. Когда девушке исполнилось 19 лет, выяснилось, что у ее отца рак. Ольга много снималась, чтобы оплатить мужу лечение. Науменко успевала ухаживать за супругом, доставать лекарства и убеждать дочь, что он вылечится.

Чуда не случилось. "То, что Саша ушел не в одночасье, спасло от оцепенения и долгого оплакивания своей участи", – цитирует артистку "Телепрограмма". Семейная трагедия произошла девять лет назад.

Светлана вышла замуж за француза, живут они в Москве. Ольга счастлива в общении с родными – дочкой, сестрами и братом. А еще она много работает: в "Гоголь-центре" 68-летняя Науменко занята в ключевых постановках.

28 декабря 2017, 12:49

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