Шестилетний ребенок отравился водкой под Ростовом

В поселке Артем в Ростовской области шестилетний ребенок попал в больницу. Он отравился водкой, передает Life.ru. Мальчик залез в холодильник за спиртным, когда на кухне не было родителей. Он сделал несколько глотков, после чего почувствовал себя плохо. Увидев состояние ребенка, родители вызвали скорую. В больнице врачи поставили ему капельницу. Специалисты отметили, что ребенку повезло, что он не впал в алкогольную кому.