Выигравший полмиллиарда россиянин не выходит на связь

"Почта России" разыскивает счастливчика, сорвавшего куш в размере 506 миллионов рублей. Баловень судьбы до сих пор не явился за выигрышем.

Билет был продан в одном из отделений почтовой связи в Воронежской области. Россиянин приобрел его в период с 23 октября по 3 ноября.

"Для получения крупнейшего в истории российских государственных лотерей выигрыша счастливчику необходимо обратиться в торговый дом "Столото", – цитирует пресс-службу "Почты России" РБК. Победителя просят откликнуться.

Об ожидании обладателя выигрышного билета также заявили в "Столото". "Он еще не появился. Ждем, когда позвонит или приедет", — сообщила руководитель пресс-службы компании Юлия Гавришова.

О выигрыше участником лотереи "Русское лото" джекпота в 506 миллионов стало известно 5 ноября. Денежный приз был разыгран в этот же день в ходе ТВ-трансляции.

Этот выигрыш стал самым крупным за всю историю страны. В билете у победителя оказались зачеркнуты все 15 выигрышных номеров, передает URA.RU.

Как писали Dni.Ru, большой куш может стать настоящим кошмаром. Для незрелой личности внезапно полученные деньги оказывают серьезную нагрузку на психику, заверили специалисты.

По мнению врача-психотерапевта Александра Пятницкого, чаще всего участниками лотерей становятся люди, которых не покидает надежда "попасть в сказку". Однако в их сознании не укладывается, что делать с такими огромными суммами.