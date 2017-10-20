Трансгендер изнасиловала малолетнюю дочь друзей
Мишель (ранее Мишель) была лучшим другом семьи, в которой росла девочка. Тренсгендер пригласила ничего не подозревавшего ребенка в ванную комнату, где стала трогать ее грудь и гениталии, а потом произвела с ней половой акт.
Пострадавшая пожаловалась на произошедшее своей матери, которая сразу обратилась в полицию. Девочка рассказала стражам порядка, что ей "больно внутри", сообщает Fox news.
После осмотра медики обнаружили покраснения и ссадины вокруг половых органов ребенка. Когда стражи порядка допрашивали Мишель, то женщина вела себя агрессивно и обвиняла пострадавшую десятилетнюю дочь своих друзей во лжи. По словам трансгендера, это пиар-ход родителей девочки.
В итоге Миртинес признали виновной в сексуальных надругательствах над несовершеннолетним первой и второй степени. Теперь ей грозит до 70 лет тюрьмы.
Преступления насильственного характера в отношении детей и подростков происходят и в России. Ранее сообщалось о подобном преступлении в Москве. Мужчина в течение восьми лет насиловал дочь. О зверствах педофила стало известно благодаря бабушке девочки. Она обратила внимание, что отец жестоко обращается с 15-летней школьницей, и сообщила об этом в полицию.
В ходе проверки сотрудники соцзащиты побеседовали с девочкой и выяснили, что та с 2009 года подвергается насилию со стороны отца. Установлено, что мужчина угрожал дочери. Подозреваемый уже дал признательные показания.
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