Трансгендер изнасиловала малолетнюю дочь друзей

Женщина-трансгендер Мишель Мартинес из американского штата Вайоминг была осуждена за изнасилование десятилетней девочки. Она надругалась над ребенком в ванной комнате.

Мишель (ранее Мишель) была лучшим другом семьи, в которой росла девочка. Тренсгендер пригласила ничего не подозревавшего ребенка в ванную комнату, где стала трогать ее грудь и гениталии, а потом произвела с ней половой акт.

Пострадавшая пожаловалась на произошедшее своей матери, которая сразу обратилась в полицию. Девочка рассказала стражам порядка, что ей "больно внутри", сообщает Fox news.

После осмотра медики обнаружили покраснения и ссадины вокруг половых органов ребенка. Когда стражи порядка допрашивали Мишель, то женщина вела себя агрессивно и обвиняла пострадавшую десятилетнюю дочь своих друзей во лжи. По словам трансгендера, это пиар-ход родителей девочки.

В итоге Миртинес признали виновной в сексуальных надругательствах над несовершеннолетним первой и второй степени. Теперь ей грозит до 70 лет тюрьмы.

Преступления насильственного характера в отношении детей и подростков происходят и в России. Ранее сообщалось о подобном преступлении в Москве. Мужчина в течение восьми лет насиловал дочь. О зверствах педофила стало известно благодаря бабушке девочки. Она обратила внимание, что отец жестоко обращается с 15-летней школьницей, и сообщила об этом в полицию.

В ходе проверки сотрудники соцзащиты побеседовали с девочкой и выяснили, что та с 2009 года подвергается насилию со стороны отца. Установлено, что мужчина угрожал дочери. Подозреваемый уже дал признательные показания.