В Москве педофил 7 лет терроризировал крестную дочь

Юная москвичка обвинила своего крестного отца в сексуальном терроре. По словам 18-летней девушки, друг ее родителей путем шантажа и угроз заставлял ее делать фото половых органов, а потом сбрасывать ему на телефон и электронную почту. Это длилось семь лет, пишет "МК".
С 13 лет пострадавшая подвергалась со стороны крестного насильственным действиям сексуального характера. Предполагаемый педофил уже задержан. Возбуждено уголовное дело.
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