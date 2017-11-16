Чудесное спасение Жасмин при крушении самолета

В результате авиакатастрофы в Хабаровске чудесным образом спаслась трехлетняя девочка Жасмин. Жизнь малышке удалось сохранить благодаря спинке кресла.

По мнению некоторых экспертов, во время крушения самолета L-410 сиденье, на котором находилась девочка, частично сломалось. Спинка кресла сломалась и накрыла ребенка, образовав укрытие.

После катастрофы Жасмин обнаружил один из сотрудников аэропорта. Девочка сидела справа от прохода у иллюминатора, рядом с телом подруги ее матери, передает Telegram-канал Mash. Некоторые специалисты считают, что всех остальных пассажиров, наоборот, спинки кресел травмировали, и они погибли.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт пояснил: решающую роль в спасении Жасмин сыграло то, что она была очень плотно пристегнута к креслу, сообщает "Газета.ru". "Сопровождающая девочку учительница правильно пристегнула ребенка, как того требуют нормы безопасности. Ну а дальше – стечение обстоятельств", – добавил он.

Губернатор пообещал, что рассмотрит просьбу местных жителей посмертно наградить учительницу, сопровождавшую Жасмин. Люди из поселка Нелькан, где произошло крушение, считают, что женщина закрыла своим телом ребенка и спасла ему жизнь.

Напомним, пассажирский L-410 потерпел крушение 15 ноября в Хабаровском крае при повторном заходе на посадку в поселке Нелькан. На борту находились семь человек – пять пассажиров и два члена экипажа. Выжить удалось лишь трехлетней девочке.