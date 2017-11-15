При крушении пассажирского самолета под Хабаровском выжил ребенок
Самолет чешского производства вместимостью 19 человек принадлежал авиакомпании "Хабаровские авиалинии". По словам главы Аяно-Майского района, где находится Нелькан, Алексея Ивлиева, на борту находились девять человек.
"Есть такая информация, падение самолета. Упал в районе 13:00 (06:00 мск). Было семь пассажиров, два члена экипажа. Выжил ребенок четырех лет", – цитирует Ивлиева "Интерфакс". Однако, по данным РЕН ТВ, выжила трехлетняя девочка – она была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Спасатели извлекли из-под обломков разбившегося лайнера тела восьми погибших.
"Хабаровские авиалинии" – краевое государственное унитарное предприятие, специализирующееся на региональных перевозках. Основные виды деятельности – перевозка пассажиров и грузов по региональным регулярным и чартерным маршрутам.
По данным Дальневосточного Гидрометцентра, погода в районе авиакатастрофы в Хабаровском крае была хорошая, без снега и тумана. Скорость ветра достигала четырех метров в секунду.
По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.
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