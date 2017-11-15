"Он начал снижаться и исчез": подробности крушения пассажирского самолета

Новая информация об авиакатастрофе в Хабаровском крае поступила от администрации Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района. Пассажирский легкомоторный самолет Л-410 "Хабаровских авиалиний" во время приземления стал заваливаться на бок и исчез в районе леса.

Свидетелями трагедии стали жители села Нелькан, куда направлялся лайнер. Они рассказали о ЧП местным властям.

"Сделал круг, шел на посадку. Наблюдали люди, как он идет на посадку, и раз – начал снижаться и исчез. Это было в километре от начала полосы, но в стороне, лес там у нас. Сразу туда поехали на "Буранах", потому что туда не проедешь. Все туда помчались сразу. Самолет упал в этот лес, исковерканный весь", – цитирует главу администрации Нельканского сельского поселения Наталью Петухову телеканал "Звезда".

В авиакатастрофе, жертвами которой стали восемь человек (шесть тел уже извлекли из-под обломков самолета), выжила только трехлетняя девочка. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. По последним данным, медики делают ребенку УЗИ внутренних органов.

Обнародован список людей, находившихся на борту. В самолете были пилоты Шумаков И. и Зуев А., выжившая девочка, а также местные жители Ольга и Анна Лапонниковы, Денис Амосов и Светлана Пахомова, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Еще два тела пока не найдены.

Следователи рассматривают три возможные версии крушения лайнера: неблагоприятная погода, ошибка пилотов и технические неисправности, сообщает сайт Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Напомним, на борту самолета находились девять человек – два члена экипажа и семь пассажиров. Он упал при повторном заходе на посадку, столкнувшись с землей около села Нелькан и не дотянув до аэродрома два километра. По информации спасателей, борт полностью разрушен.

"Хабаровские авиалинии" – краевое государственное унитарное предприятие, специализирующееся на региональных перевозках. Основные виды деятельности – перевозка пассажиров и грузов по региональным регулярным и чартерным маршрутам.