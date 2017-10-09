Беременная пыталась вырвать дочке язык плоскогубцами

Выяснились новые подробности шокирующего инцидента, который произошел в Воронежской области. 22-летняя многодетная мать в приступе гнева жестоко избила пятилетнюю девочку, а затем попыталась вырвать ей язык плоскогубцами.

По словам бабушки пострадавшей, малышку госпитализировали с множественными переломами, синяками, сотрясением мозга и травмой языка. То, что женщина подвергла своего ребенка мучительным пыткам, подтвердила и местная жительница.

"Когда с опеки приехали, она вроде плоскогубцы нашла, там на них кровь даже, как она язычок ей", – цитирует ее НТВ. Однако жестокое обращение с ребенком могло бы остаться незамеченным, если бы в многодетную семью не пришли с проверкой сотрудники органов опеки.

Они забеспокоились после того, как мать пострадавшей, лежавшая на сохранении беременности в больнице, неожиданно сбежала. Однако когда полицейские явились в дом к женщине и попытались забрать избитого ребенка, отчим малышки набросился на них с кулаками.

Мужчина задержан и обвиняется в применении насилия по отношению к представителям власти. Подозреваемая в истязаниях ребенка многодетная мать сейчас под подпиской о невыезде. Из-за угрозы выкидыша она экстренно госпитализирована. За двумя другими ее малышами присматривают медики. Решается вопрос об оформлении их в приют.

Напомним, ранее сообщалось, что пятилетняя жительница Воронежской области проголодалась и решила подкрепиться тем, что нашла в холодильнике. Это была упаковка маргарина. Поступок девочки вызвал у ее матери непредсказуемую реакцию и неконтролируемую агрессию. Она накинулась на ребенка с кулаками и попыталась буквально вырвать малышке язык.

