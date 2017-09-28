Заведующая детсадом избила ребенка за отказ декламировать стихи

Пятилетний ребенок получил от заведующей детским садом тумаков только за то, что отказался читать стихи. Родители малыша настроены решительно.

Заведующая детским садом № 9 "Ласточка" города Ворзель в Ирпеньском районе Киевской области избила ребенка за отказ читать стихи во время утренника. У пятилетнего мальчика синяк на пол-лица, а также психологическая травма.

"У них был праздник воспитателя, родителей на него не приглашали. Был только персонал детсада и дети. Мой мальчик – специфический, он не участвует в праздниках, не поет, не танцует, но сидит и смотрит", – рассказала мама малыша Елена Бутивщенко.

Вечером она пришла забирать ребенка и увидела синяк на пол-лица и царапину. По словам мальчика, заведующая детсада бросила его о пол. "Он весь дрожит, слезы на глазах. При слове "заведующая" у него просто истерика, паника начинается", – рассказывает женщина. В то время, когда она пришла в сад, руководителя там уже не было.

"Заведующая залетела в зал, где выступали дети, схватила моего ребенка. Он начал вырываться, она его вывела из зала... После этого ребенок уже был с синяком на щеке, это прошло где-то спустя минут пять-десять", – передала Елена слова воспитательницы детсада, свидетельницы происшествия. По ее словам, заведующая звонила ей в тот же день вечером и своей вины не признала. Зато заявила: наоборот, мальчик ударил ее. Подобный инцидент в саду случается не впервые. Три года назад родители писали на заведующую коллективное заявление по такому же поводу.

В детское образовательное учреждение пришли родители пострадавшего ребенка и местные депутаты. Но руководитель была непреклонна. "Доказана моя вина? Чего вы меня обвиняете в том, чего нет?" – заявила она. По ее словам, мальчик плакал на празднике, поэтому она просто вынесла его из зала.

Родители подали заявление в полицию, зафиксировали побои у малыша. В травмпункте им дали справку об "ушибе мягких тканей" и посоветовали понаблюдать за состоянием ребенка несколько дней, чтобы выявить симптомы сотрясения мозга. Переводить его в другой сад родители не собираются, а вот привлечь к инциденту полицию очень даже настроены.

"Ребенок дома, категорически в садик отказывается идти... Я считаю, что если человек проявляет агрессию к детям в садике, и это не впервые, то такому человеку не нужно работать с детьми", – отмечает Елена.