Мать пыталась вырвать 5-летней девочке язык из-за пачки маргарина

Пятилетнюю девочку, которой мать пыталась вырвать язык за надкусанную пачку маргарина, доставили в больницу с тяжелыми травмами. В ситуации разбираются полицейские и органы опеки.

Жительница Воронежской области избила свою пятилетнюю дочь. Ситуация тем более странная, что женщина снова в положении, а вся вина девочки лишь в том, что она, проголодавшись, взяла из холодильника пачку маргарина. За это мать ее избила и чуть не вырвала язык, сообщают воронежские СМИ.

Малышка поступила в больницу в Бутурлиновском районе с многочисленными ссадинами, сотрясением мозга, переломом носа и гематомами на языке. В ходе разбирательства выяснилось, что синяки и ссадины ей нанесла собственная мать.

По предварительной информации, девочка была голодна и решила подкрепиться тем, что нашла в холодильнике. Это была упаковка маргарина. Поступок дочери вызвал у матери непредсказуемую реакцию и неконтролируемую агрессию. Она накинулась на ребенка с кулаками и попыталась буквально вырвать малышке язык.

В этой семье растут еще двое детей. Мать, избившая девочку, снова в положении.