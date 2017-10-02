Голая девочка спаслась от педофила в сибирском лесу

В Ангарске задержан подозреваемый в похищении 13-летней девочки. Мужчина затащил подростка в лес, а затем заставил раздеться.

По информации следственного управления Следственного комитета Иркутской области, 35-летний педофил похитил 13-летнюю школьницу, насильно затащив в свой автомобиль. Затем злоумышленник привез подростка в лес и приказал снять с себя одежду.

К счастью, когда мужчина отвлекся, девочка воспользовалась моментом и сбежала. В кратчайшие сроки полиции удалось найти и задержать предполагаемого преступника.

Мужчина прятался в одном из гаражных кооперативов. Подозреваемый оказался безработным жителем Ангарска. По факту похищения ребенка возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование преступления продолжается.

Напомним, город Ангарск печально известен благодаря жестокому серийному маньяку Михаилу Попкову. Работавший в полиции злоумышленник заманивал в свою машину молодых женщин, предлагая их подвезти. После этого он отвозил жертв в безлюдное место и жестоко расправлялся с ними.

В 2015 году Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. Позже маньяк признался еще в 59 преступлениях. На его счету – более 80 жертв.

