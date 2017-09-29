В подмосковной больнице медбрат-педофил насиловал девочек

В Наро-Фоминске медбрата обвиняют в сексуальном надругательстве над двумя малолетними девочками. По предварительной информации, молодой мужчина совершил насилие над детьми в стенах больницы.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Московской области, 32-летний сотрудник районной больницы №1 совершал злодеяния прямо на рабочем месте. В сентябре прошлого года и в январе 2017 года медбрат изнасиловал девочек четырех и восьми лет.

Как отмечают следователи, своими действиями мужчина нарушил нормальное развитие детей и причинил им глубокие моральные страдания. В ходе следствия были допрошены более 60 свидетелей и проведено около десяти судебных экспертиз. При этом медбрат так и не признал свою вину.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Следователями собрана достаточная доказательная база для того, чтобы обвиняемый предстал перед судом.

Ранее в Москве сотрудники уголовного розыска задержали 66-летнего Николая Леонтьева, занимавшего должность председателя совета ветеранов Басманного района. Мужчину обвиняют в том, что он в течение пяти лет насиловал собственного внука.

Ветеран полностью признал вину. В отношении него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия.

