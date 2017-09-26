Москвич-эксгибиционист напал на школьницу

В одном из московских дворов педофил-эксгибиционист развратил 12-летнюю девочку. Инцидент произошел в районе Коптево, на бульваре Матроса Железняка, передает РЕН ТВ.

Как установили правоохранители, мужчина заметил школьницу и показал ей половые органы. О произошедшем узнала мать пострадавшей, она и сообщила в полицию о педофиле.