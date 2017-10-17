Подросток зарубил почтальона ради 11 тысяч рублей

В Карелии 17-летний подросток убил женщину-почтальона. Как установили следователи, юноша напал на 51-летнюю женщину днем. Сначала подросток изрубил почтальона топором, а затем похитил у нее деньги. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия, а юноша сбежал, пишет Flashnord.

Добычей грабителя стали 11 тысяч рублей. Позже подросток был арестован. Суд признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.