Для убийства мужа новгородка наняла племянника

Правоохранители раскрыли подробности жуткой истории, произошедшей девять месяцев назад в Нижнем Новгороде. Там местная жительница Жанна К. заказала своего 31-летнего мужа.

Тело мужчины было найдено еще в январе этого года, но тогда следователи не могли и предположить, какие подробности семейной драмы им откроются. Избавиться от благоверного женщина решила потому, что они часто ссорились, и у нее остыли чувства.

Жанна К. утверждала: муж часто пил и постоянно издевался над ней. И она решила бороться с проблемой радикально. Долго киллера искать не пришлось – убить мужчину согласился несовершеннолетний племянник новгородки, передает РЕН ТВ.

Жизнь мужа женщина оценила в 30 тысяч рублей. Родственник торговаться не стал. Парень взял в напарники друга и отправился мстить обидчику тети. Теперь в семейной истории с трагическим финалом предстоит разобраться суду. Если вину жительницы Нижнего Новгорода докажут, ей предстоит провести несколько лет в тюрьме.

Отметим, преступления на бытовой почве в России случаются довольно часто. Как писали Dni.Ru, в октябре этого года в Архангельске суд вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который был признан виновным в систематическом избиении жены и семилетнего пасынка.

Мужчина не только истязал членов своей семьи, но и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался убить сына супруги от первого брака. Дебошир приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и три месяца.