В уфимских больницах предлагают выжить на 50 рублей в день

Пациентов некоторых уфимских больниц будут кормить на 50 рублей в день. Конкурс на приготовление еды и поставку продуктов питания на 2017 год выиграли компании, которые предлагают такие цены.

Медики уфимских больниц бьют тревогу – для обеспечения минимального рациона требуется в два раза большая сумма. Как сообщили в региональном Минздраве, такой низкий лимит объясняется тем, что конкурс на приготовление еды и поставку продуктов в клиники выигрывают те фирмы, которые предлагают самую низкую цену. Ситуацией уже заинтересовались активисты Общероссийского народного фронта из Башкирии. Сопредседатель регионального штаба организации Эльвира Аиткулова сообщила, что ситуация с питанием в больницах Уфы ухудшается с каждым годом.

"Если в 2016 году на одного пациента выходило около 150 рублей, то со следующего года эта сумма будет составлять не более 50–60 рублей", – сказала Аиткулова. В ОНФ для выхода из сложившейся ситуации предлагают вынести тему организации питания в лечебных учреждениях за рамки действия федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". По мнению активистов, это позволит привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

Врачи в уфимских больницах находятся в недоумении. По их словам, качественные продукты не могут стоить так дешево, особенно если это касается питания детей.

Похожая ситуация с питанием наблюдалась в начале 2016 года и в одной из психиатрических больниц Еврейской автономной области, где пациентов взрослого и детского отделений кормили на 43 рубля в день: люди питались кашами на воде. Такая участь в скором времени может постичь и уфимских пациентов. Аналогичные случаи встречаются и в Москве, которая всегда была образцом в вопросе организации питания. Так, множество жалоб поступает на некачественную еду в онкологической больнице №62, плохо кормят и в городских больницах №64 и №17. Там пациенты и вовсе отказываются от того, что готовят на местном пищеблоке.





К счастью, в столице есть немало медучреждений, где эксперимент с аутсорсингом удался. Среди них пациенты отмечают больницы имени Боткина и Пирогова, детскую больницу имени Сперанского и некоторые другие. Чтобы избежать голода в медицинских учреждениях, Минздраву Башкирии стоит с разных сторон взглянуть на эту острую проблему и в короткие сроки разработать план мероприятий по выходу из непростой ситуации.