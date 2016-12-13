Кто убивает репутацию ГКБ №52

Репутация московской городской клинической больницы №52 под угрозой. Клиника известна на всю страну своим неврологическим центром и уникальным оборудованием. К сожалению, несмотря на порой восторженные отзывы о работе врачей, уровень услуг в больнице – особенно в части питания – оставляет желать лучшего.

Официальная информация о ГКБ №52 выдержана в радужных тонах. В частности, сообщается об итогах программы модернизации: клиника получила более полутора тысяч единиц ультрасовременной техники стоимостью более полумиллиарда рублей. Но главное, чем гордится 52-я больница – это кадры: здесь трудятся 15 докторов и 69 кандидатов медицинских наук, 168 врачей высшей квалификации.

Удивительно, но при такой, казалось бы, мощной базе отзывы пациентов о работе лечебного учреждения далеко не восторженные. Интернет переполнен жалобами на грубое обращение медперсонала, холодные грязные палаты и отвратительное питание в ГКБ №52. На сайте "ПроДокторов" бывшие пациенты клиники пишут, к примеру, что в день поступления вынуждены были с острой болью долгими часами сидеть в приемном отделении, дожидаясь врача.

"Безразличие и пофигизм врачей пугает просто. Напуганные больные, принятые по скорой помощи, кидаются к сестрам за разъяснением. Сестры (и это правильно), отправляют за консультацией к врачам. Но с таким видом, как будто им мешают жить эти самые пациенты. Врачи мимоходом, даже не глядя на больных, бросают фразы типа: идите в свою палату, ну если не поможет, значит разрежем...", – пишет бывший пациент.

Самый больной вопрос для ГКБ №52 – питание, которое, казалось бы, должно быть идеальным в учреждении, специализирующемся на лечении больных с почечной недостаточностью. Ведь такие пациенты нуждаются в особенно качественной и сбалансированной диете. Однако, судя по отзывам, речь идет не о единичных случаях, а о системе. "Лежала в неврологическом отделении этой больницы 10 дней. За это время минус 5, 5 кг. Все бы ничего, но местную еду с натяжкой можно назвать едой. Вместо мяса ужасная имитация тушенки... А вместо молока вода. Все разварено, переварено. Так, что в рот не втолкать вообще", – делятся впечатлениями клиенты клиники.

Помимо неврологического, в ГКБ №52 есть хирургическое, терапевтическое отделения, а также роддом. Однако и там картина не лучше. "Я лежала в этой больнице в родильном отделении. Сказать, что это был полнейший ужас – ничего не сказать… Медперсонал встретил меня очень грубо, после родов почти не интересовались моим самочувствием, а кормили какой-то жидкой мерзостью", – ужасается пациентка.

Надо признать, что о работе врачей большинство больных отзываются все же положительно. Но вот качество сопутствующих услуг сводит на нет все хорошие впечатления. "Ставлю нейтральную оценку только за компетентность и отношение врачей! А вот условия в больнице оставляют желать лучшего... Особенно еда – это что вообще? Для собак?!", – такова тональность самых распространенных рассказов об опыте лечения в этом учреждении. И, к сожалению, проблема эта стала общей для многих московских клиник. Наверное, пришло время навести в них порядок – иначе желающих лечиться в таких условиях в скором времени не останется.