Подробности расстрела пожарных в селе под Смоленском

Житель Смоленской области, напавший 14 декабря на приехавших на тушение пожара сотрудников МЧС, до этого застрелил из автомата Калашникова двух человек. В результате нападения пострадали три сотрудника экстренных служб, злоумышленник был задержан.

По предварительной информации, инцидент произошел около 17:00 мск. В деревню Ольша, откуда поступил сигнал о возгорании жилого дома, прибыли два пожарных расчета. Затем по сотрудникам МЧС местным жителем был открыт огонь из автоматического оружия.

Предполагается, что мужчина, обстрелявший пожарных, поджег свой дом, а затем попытался проделать те же действия с домом соседа. Когда оттуда вышел хозяин, злоумышленник выстрелил в него из автомата, от чего тот скончался на месте.

Затем мужчина начал вести хаотичную стрельбу и убил еще одного жителя деревни, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального Следственного комитета (СК) Нину Василькову. Злоумышленник задержан, а его состояние, мотив и другие обстоятельства происшествия уточняются.

На месте дома, где произошел пожар, работают правоохранительные органы. Пострадавшим сотрудникам МЧС оказана помощь. Жизнь двоих из них вне опасности, один находится в тяжелом состоянии. "Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение, у него диагностированы три огнестрельных ранения", – сообщает Life.ru.

Установлены личности сотрудников МЧС, пострадавших от действий злоумышленника под Смоленском. Проникающие пулевые ранения получили Брусочкин Н., Сергеев А., Панков К. Установлена и личность "стрелка". Им оказался ранее судимый за разбои и убийство Георгий Ю., 1966 года рождения, сообщает РЕН ТВ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

По предварительным данным, мужчина, открывший огонь по сотрудникам МЧС, погиб из-за тяжелого проникающего ранения в голову. Когда преступник обнаружил, что окружен сотрудниками спецподразделений, он попытался укрыться возле одного из домов, которые он до этого поджег. При этом на него сверху с высоты рухнула часть дома, которая пробила ему голову.