Собянин: Открытие станции "Потапово" позволит экономить до 40 минут в день

Готовность станции – более 70%.



Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о строительстве станции "Потапово" Сокольнической линии метро. Специалисты монтируют системы электроснабжения, вентиляции, отопления и пожарной безопасности.

По словам градоначальника, станция улучшит обслуживание районов Новомосковского административного округа. Жители города Щербинка, поселений Сосенское и Воскресенское смогут экономить до 40 минут на поездках ежедневно.

Прилегающую к станции территорию благоустроят. В порядок приведут участок магистрали "Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе" от станции "Коммунарка".

Станция "Потапово" расположится на территории поселения Сосенское на пересечении трассы "Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе" с улицей Александры Монаховой. Она станет конечной на Сокольнической линии.

Строительство станции началось в 2021 году. Название выбрали москвичи на портале "Активный гражданин".

6 сентября запущен участок Солнцевской линии метро со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". За первую неделю ими воспользовались 113 тысяч раз.

На Люблинско-Дмитровской линии 7 сентября открылись станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". В дальнейшем на ветке появится станция "Южный порт", которую построят между "Кожуховской" и "Печатниками".